Amnesty International осудила аресты за советскую символику на Украине

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International осудила задержания демонстрантов на Украине во время празднования Дня Победы за "ненасильственное использование" советской символики.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского отделения организации.

Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым, является "нарушением права на свободу выражения", а задержание мирных демонстрантов –"шаг в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти", отмечают правозащитники.

В Amnesty International потребовали освободить задержанных демонстрантов и провести "эффективное и беспристрастное" расследование всех случаев насилия во время демонстраций 9 мая.

Накануне в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие около 600 тысяч украинцев. Акции проводились в условиях провокаций со стороны украинских радикалов и официального запрета на использование символики Победы — георгиевских ленточек и знамени Победы. В ходе столкновений были задержаны более 50 человек. Несколько участников акций и сотрудников полиции получили травмы.