Глава ОАЭ приглашен на встречу лидеров стран Персидского залива с Трампом

ДУБАЙ, 10 мая — РИА Новости. Президент ОАЭ Халифа бен Зейид Аль Нахайян получил приглашение от саудовского короля приехать на встречу лидеров шести стран Персидского залива с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет в Эр-Рияде 21 мая, сообщила в среду эмиратская газета "Аль-Баян".

Кроме того, эмиратский президент приглашен присутствовать на саммите лидеров арабских и мусульманских стран, а также США, который состоится в столице Саудовской Аравии в то же время.

Трамп ранее объявил, что посетит в мае Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, а затем отправится на саммит НАТО в Брюсселе и на встречу "большой семерки" на Сицилии.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр назвал "историческим" решение американского президента посетить королевство во время первого зарубежного турне на посту главы государства.