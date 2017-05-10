В Литве автомобиль атташе российского генконсульства попал в ДТП

ВИЛЬНЮС, 10 мая — РИА Новости. Автомобиль атташе генерального консульства России в Клайпеде попал во вторник в аварию в недалеко от города, сообщила в среду департамент полиции Литвы.

"Авария произошла около 18.00 на пятом километре дороги Лелюнай — Юодупенай — Эренай. Атташе российского генерального консульства в Клайпеде на автомобиле Volkswagen Jetta не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся", — говорится в сообщении.

По данным департамента полиции, водитель автомобиля не пострадал.

В Генконсульстве РФ в Клайпеде пока информацию не комментируют.