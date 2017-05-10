"Смешной розыгрыш": глава ФБР посмеялся над новостью о своей отставке

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Директор ФБР Джеймс Коми посмеялся над новостью о своей отставке. По данным американских СМИ, глава спецслужбы узнал о своем увольнении из телевизионного сообщения.
Джеймс Коми занимал пост директора ФБР с 2013 года. Предыдущий президент Барак Обама назначил его на десятилетний срок.
В последнее время ФБР оказалось в центре расследования о возможных связях штаба Дональда Трампа с Москвой.
По данным агентства Рейтер, новость об отставке Коми держали в секрете от других спецслужб.
"Довольно смешной розыгрыш"
Газета New York Times пишет, что Коми узнал о своей отставке из телевизионного выпуска новостей, когда выступал перед подчиненными в Лос-Анджелесе.
"В ответ Коми засмеялся, сказав, что подумал, что это довольно смешной розыгрыш", — отмечает издание.
Выступление Коми прервали его помощники. После этого директор ФБР пожал руки своим теперь уже бывшим подчиненным и ушел в кабинет, где об отставке объявили официально.
При этом источники ABC News в ФБР рассказали, что о своей отставке Коми узнал еще по пути в Лос-Анджелес. Телеканал сообщает, что экс-глава ФБр не намерен отказываться от своей программы в Лос-Анджелесе.
Мотивы отставки
В меморандуме Минюста, который и стал основанием для увольнения Коми, говорится, что глава ФБР злоупотребил своими полномочиями. Речь идет о его решении закрыть дело против Хиллари Клинтон, которую обвиняли в использовании личного почтового сервиса во время работы госсекретарем.
"Директор ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении, что дело должно быть закрыто без уголовного преследования", — говорится в документе, который подписал первый заместитель генпрокурора — глава министерства юстиции Род Розенстайн.
Позднее, также до выборов, Коми заявил, что ФБР не нашло оснований для новых обвинений в отношении Хиллари Клинтон. После этого дело было закрыто окончательно.
По словам Розенстайна, Коми также допустил "серьезные ошибки в работе".
В документе Минюста говорится о том, что при Коми серьезно пострадала репутация ФБР.
"Федеральное бюро расследований долгое время рассматривалось как ведущее ведомство по расследованиям в нашей стране. Тем не менее, за последний год репутации и надежности ФБР был нанесен серьезный урон, что затронуло все министерство юстиции", — отметил чиновник Минюста.
Отставку Коми поддержал и сам генпрокурор.
При этом в Белом доме подчеркнули, что отставка Коми не связана со следствием по России. Советник Трампа Келиэнн Конуэй напомнила, что президент не находится под следствием.
Прямая дорога в WikiLeaks
Одним из первых на отставку Коми отреагировал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. В своем микроблоге в Twitter он пошутил, что готов взять экс-главу бюро на работу.
Решение Трампа раскритиковал и другой "беглец" — Эдвард Сноуден. Решение об отставке Коми он назвал "политическим вмешательством в работу ФБР".
"Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму за мою политическую деятельность. Если я могу выступить против его увольнения, то и вы можете", — отметил Сноуден в Twitter.
"Мы знаем, что ФБР изучало, сговорился ли предвыборный штаб Трампа с русскими, а это очень серьезное правонарушение. Пока ФБР ведет расследование, которое слишком близко подбирается к президенту, вызывает вопросы, что генпрокурор (Джефф) Сешнс, который самоустранился от "российского" расследования, играл роль в увольнении человека, возглавлявшего это расследование", — сказал глава демократов в сенате Чак Шумер.
Брайан Фэллон, который был пресс-секретарем Хиллари Клинтон во время президентской кампании, отметил, что деятельность Коми угрожала Трампу.Twitter.
Нет согласия и среди сторонников президента по партии. Сенатор Джон Маккейн прямо заявил, что расстроен отставкой директора ФБР.
"Джеймс Коми — честный и порядочный человек, который возглавлял ФБР в чрезвычайных обстоятельствах", — отметил республиканец.