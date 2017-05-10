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В мире

"Смешной розыгрыш": глава ФБР посмеялся над новостью о своей отставке

10:2710.05.2017
(обновлено: 10:54 10.05.2017)
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© REUTERS / Joshua RobertsДжеймс Коми. Архивное фотоДжеймс Коми. Архивное фото
© REUTERS / Joshua Roberts

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Директор ФБР Джеймс Коми посмеялся над новостью о своей отставке. По данным американских СМИ, глава спецслужбы узнал о своем увольнении из телевизионного сообщения.

Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Временным главой ФБР стал заместитель уволенного Джеймса Коми
Глава ФБР был уволен по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Президент Дональд Трамп заявил, что Коми не может эффективно руководить бюро. Временно исполнять обязанности директора спецслужбы будет заместитель Коми Эндрю Маккейб.

Джеймс Коми занимал пост директора ФБР с 2013 года. Предыдущий президент Барак Обама назначил его на десятилетний срок.
В последнее время ФБР оказалось в центре расследования о возможных связях штаба Дональда Трампа с Москвой.

По данным агентства Рейтер, новость об отставке Коми держали в секрете от других спецслужб.

"Довольно смешной розыгрыш"

Газета New York Times пишет, что Коми узнал о своей отставке из телевизионного выпуска новостей, когда выступал перед подчиненными в Лос-Анджелесе.

"В ответ Коми засмеялся, сказав, что подумал, что это довольно смешной розыгрыш", — отмечает издание.

Выступление Коми прервали его помощники. После этого директор ФБР пожал руки своим теперь уже бывшим подчиненным и ушел в кабинет, где об отставке объявили официально.

Джеймс Клэппер
© AFP 2017 / Saul Loeb
Экс-глава американской нацразведки назвал увольнение Коми большой потерей
По данным New York Times, письмо с сообщением об отставке Коми в ФБР доставил заместитель помощника президента, экс-руководитель частной охраны Трампа Кит Шиллер.

При этом источники ABC News в ФБР рассказали, что о своей отставке Коми узнал еще по пути в Лос-Анджелес. Телеканал сообщает, что экс-глава ФБр не намерен отказываться от своей программы в Лос-Анджелесе.

Мотивы отставки

В меморандуме Минюста, который и стал основанием для увольнения Коми, говорится, что глава ФБР злоупотребил своими полномочиями. Речь идет о его решении закрыть дело против Хиллари Клинтон, которую обвиняли в использовании личного почтового сервиса во время работы госсекретарем.

"Директор ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении, что дело должно быть закрыто без уголовного преследования", — говорится в документе, который подписал первый заместитель генпрокурора — глава министерства юстиции Род Розенстайн.

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон
© REUTERS / Brendan McDermid
В окружении Клинтон считают, что деятельность Коми угрожала Трампу
За несколько дней до президентских выборов в США — 28 октября — было опубликовано письмо главы ФБР. В нем Коми сообщил, что бюро обнаружило новые документы, связанные с расследованием против Хиллари Клинтон.

Позднее, также до выборов, Коми заявил, что ФБР не нашло оснований для новых обвинений в отношении Хиллари Клинтон. После этого дело было закрыто окончательно.

По словам Розенстайна, Коми также допустил "серьезные ошибки в работе".

В документе Минюста говорится о том, что при Коми серьезно пострадала репутация ФБР.

"Федеральное бюро расследований долгое время рассматривалось как ведущее ведомство по расследованиям в нашей стране. Тем не менее, за последний год репутации и надежности ФБР был нанесен серьезный урон, что затронуло все министерство юстиции", — отметил чиновник Минюста.

Отставку Коми поддержал и сам генпрокурор.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом отверг заявления демократов, что увольнение Коми - политическое
"Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции", — заявил Джефф Сешнс.

При этом в Белом доме подчеркнули, что отставка Коми не связана со следствием по России. Советник Трампа Келиэнн Конуэй напомнила, что президент не находится под следствием.

Прямая дорога в WikiLeaks

Одним из первых на отставку Коми отреагировал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. В своем микроблоге в Twitter он пошутил, что готов взять экс-главу бюро на работу.

Джон Маккейн
© AP Photo / Andrew Harnik
Маккейн призвал создать комитет для расследования "вмешательства России"
"Wikileaks были бы рады рассмотреть вопрос о найме Джеймса Коми для помощи в управлении офисом в Вашингтоне, должно быть ему нравится должным образом расследовать правительство США", — написал Ассанж.

Решение Трампа раскритиковал и другой "беглец" — Эдвард Сноуден. Решение об отставке Коми он назвал "политическим вмешательством в работу ФБР".

"Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму за мою политическую деятельность. Если я могу выступить против его увольнения, то и вы можете", — отметил Сноуден в Twitter.

Джеймс Коми
© AP Photo / Cliff Owen
Сенатор Блюменталь: увольнение Коми грозит конституционным кризисом в США
Конгрессмены также поставили под сомнение целесообразность отставки главы ФБР.

"Мы знаем, что ФБР изучало, сговорился ли предвыборный штаб Трампа с русскими, а это очень серьезное правонарушение. Пока ФБР ведет расследование, которое слишком близко подбирается к президенту, вызывает вопросы, что генпрокурор (Джефф) Сешнс, который самоустранился от "российского" расследования, играл роль в увольнении человека, возглавлявшего это расследование", — сказал глава демократов в сенате Чак Шумер.

Брайан Фэллон, который был пресс-секретарем Хиллари Клинтон во время президентской кампании, отметил, что деятельность Коми угрожала Трампу.

Джеймс Коми
© AFP 2017 / Jim Watson
Бывший глава ФБР Джеймс Коми
"Ирония увольнения Коми в том, что этот человек, который помог сделать Трампа президентом, был тем парнем, который вполне мог также свалить его", — написал Фаллон в Twitter.

Нет согласия и среди сторонников президента по партии. Сенатор Джон Маккейн прямо заявил, что расстроен отставкой директора ФБР.

"Джеймс Коми — честный и порядочный человек, который возглавлял ФБР в чрезвычайных обстоятельствах", — отметил республиканец.

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