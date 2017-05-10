The Telegraph предупредила о расколе британских лейбористов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лейбористсткую партию Великобритании может ожидать раскол, если действующий лидер партии не уйдет в отставку после получения консерваторами большинства голосов на всеобщих досрочных выборах, намеченных на 8 июня, сообщает газета Telegraph.
О возможности консервативной партии во главе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй получить на всеобщих выборах 8 июня большинство голосов свидетельствуют последние проведенные опросы общественного мнения. Так, по данным исследования компании Kantar Public, консерваторы могут заручиться поддержкой 44% избирателей, в то время как лейбористы могут рассчитывать только на 28% голосов, "Либеральные демократы" — на 11%, партия так называемых евроскептиков UKIP – на 8%.
Досрочные выборы в парламент пройдут 8 июня.