The Telegraph предупредила о расколе британских лейбористов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лейбористсткую партию Великобритании может ожидать раскол, если действующий лидер партии не уйдет в отставку после получения консерваторами большинства голосов на всеобщих досрочных выборах, намеченных на 8 июня, сообщает газета Telegraph.

По информации издания, около 100 человек собираются выйти из партии, чтобы сформировать в Палате общин (нижней палате парламента) новую фракцию под названием "Прогрессивисты" в случае, если по результатам досрочных выборов консервативная партия получит большинство, но Джереми Корбин останется лидером лейбористов.

О возможности консервативной партии во главе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй получить на всеобщих выборах 8 июня большинство голосов свидетельствуют последние проведенные опросы общественного мнения. Так, по данным исследования компании Kantar Public, консерваторы могут заручиться поддержкой 44% избирателей, в то время как лейбористы могут рассчитывать только на 28% голосов, "Либеральные демократы" — на 11%, партия так называемых евроскептиков UKIP – на 8%.

Как сообщается, новая фракция может вернуться к лейбористам после того, как Корбин сложит с себя полномочия лидера партии. По данным издания, возможными кандидатами на пост главы лейбористов могут стать Дан Джарвис (Dan Jarvis), Иветт Купер (Yvette Cooper) и сэр Кир Стармер (Sir Keir Starmer), однако официальных переговоров по этому вопросу еще не проводилось.

Досрочные выборы в парламент пройдут 8 июня.