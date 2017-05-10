Победа Макрона снижает политические риски, считают в Fitch
10:1710.05.2017
(обновлено: 10:18 10.05.2017)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции снижает вероятность возникновения серьезных политических рисков как в самой стране, так и в Европе в целом, считает международное рейтинговое агентство Fitch.
В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%). Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились. Выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента) пройдут во Франции 11 и 18 июня.
В то же время агентство отмечает, что Макрон может не победить на парламентских выборах в июне. "Следующее ключевое политическое событие — выборы в Национальное собрание 11 и 18 июня. Результаты сомнительны: победа Макрона была первой в современной французской истории для независимого кандидата в президенты, а на выборах в законодательные органы исторически большинство позиций получают основные партии", — поясняет Fitch.
Агентство отмечает, что если сторонникам Макрона и не удастся получить абсолютное большинству голосов на выборах в парламент, он все равно сумеет реализовать большую часть своей политической программы. Так, избранный президент сможет заключить коалиционное соглашение с другой стороной или с меньшинством по поддержке различных аспектов его программы.
"Но если создание альянсов приведет к затяжным переговорам или политическим компромиссам, это может осложнить проведение реформ", — считает агентство.
Fitch проведет обзор по суверенному рейтингу Франции 28 июля. К тому времени агентство обновит свои экономические и фискальные прогнозы по стране с учетом мер политики, предложенных новой администрацией президента.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНа выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
На выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.
До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкПервый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкТакже впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
© REUTERS / Philippe WojazerКазавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
© REUTERS / Christian HartmannПосле дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
После дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
© REUTERS / Philippe Lopez/PoolУже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
Уже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
© REUTERS / Thomas Samson/PoolИзвестие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.
Известие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.