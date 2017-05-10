Победа Макрона снижает политические риски, считают в Fitch

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции снижает вероятность возникновения серьезных политических рисков как в самой стране, так и в Европе в целом, считает международное рейтинговое агентство Fitch.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%). Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились. Выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента) пройдут во Франции 11 и 18 июня.

В то же время агентство отмечает, что Макрон может не победить на парламентских выборах в июне. "Следующее ключевое политическое событие — выборы в Национальное собрание 11 и 18 июня. Результаты сомнительны: победа Макрона была первой в современной французской истории для независимого кандидата в президенты, а на выборах в законодательные органы исторически большинство позиций получают основные партии", — поясняет Fitch.

Агентство отмечает, что если сторонникам Макрона и не удастся получить абсолютное большинству голосов на выборах в парламент, он все равно сумеет реализовать большую часть своей политической программы. Так, избранный президент сможет заключить коалиционное соглашение с другой стороной или с меньшинством по поддержке различных аспектов его программы.

"Но если создание альянсов приведет к затяжным переговорам или политическим компромиссам, это может осложнить проведение реформ", — считает агентство.

Fitch проведет обзор по суверенному рейтингу Франции 28 июля. К тому времени агентство обновит свои экономические и фискальные прогнозы по стране с учетом мер политики, предложенных новой администрацией президента.