Геращенко уверен, что полицейские нарушили закон при потасовке в Днепре

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции, которые превысили свои полномочия во время массовых мероприятий ко Дню Победы в городе Днепр (бывший Днепропетровск — ред.) должны быть уволены и привлечены к ответственности, считает член коллегии МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Вчера в Днепре, сотрудники полиции действовали с нарушениями закона "О полиции", применяя силу сверх меры и там где это не было необходимо для охраны общественного порядка… Сотрудники полиции не реагировали на нарушения общественного порядка со стороны лиц спортивного телосложения… По данному факту должно быть проведено служебное расследование в результате которого сотрудники полиции превысившие свои полномочия должны быть уволены с занимаемых постов и привлечены к ответственности установленной законом", — написал Геращенко на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, проверке также будет подлежать версия о якобы договоренностях между одним из лидеров украинского "Оппозиционного блока" Александра Вилкула с "кем то из руководства местной полиции".

"Все вчерашние события детально задокументированные десятками видеокамер и все факты избиений и бездействий со стороны отдельных сотрудников полиции получат свою персональную юридическую оценку", — написал Геращенко.