СМИ: взрыв на юге Таиланда был попыткой массового убийства граждан

БАНГКОК, 10 мая – РИА Новости. Взрыв у гипермаркета Big C в провинции Паттани на "крайнем юге" Таиланда, в результате которого во вторник были ранены 59 человек, в том числе дети, был попыткой массового убийства гражданских лиц, сообщает интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык" со ссылкой на полицию.

В отличие от большинства атак боевиков исламских сепаратистских организаций, действующих в провинциях "дальнего юга", которые часто атакуют с помощью взрывных устройств отдельные воинские патрули на дорогах, расположения воинских частей, группы буддийских монахов и учителей светских школ, взрыв у Big C был задуман именно как массовое убийство гражданских лиц, заявил изданию полковник Прамот Пом-Ин, официальный представитель смешанного армейско-полицейского оперативного командования по внутренней безопасности в провинции Паттани, слова которого цитирует издание.

Он подчеркнул, что взрыв произошел у гипермаркета в середине дня во вторник, когда магазин был полон школьников с родителями, делавших покупки к началу нового учебного года (в Таиланде учебный год в школах начинается в середине мая).

Следователи, ведущие дело о взрыве, и местные власти высоко оценили четкие и профессиональные действия охраны гипермаркета, благодаря которым никто из посетителей и сотрудников магазина не погиб, сообщает газета.

Мощный взрыв прогремел около 14.30 во вторник (10.30 мск) на автомобильной стоянке у входа в гипермаркет Big C в провинции Паттани на юге Таиланда через минуты после другого взрыва, гораздо меньшей мощности, который произошел у другого входа в гипермаркет. От первого взрыва никто не пострадал. Охрана гипермаркета успела перекрыть входы в магазин и моментально организовать эвакуацию людей из здания, прежде чем произошел второй взрыв. В результате этого взрыва были ранены 59 человек, среди которых много детей школьного возраста. Тяжелые ранения получили четыре человека. Всего в больницах провинции Паттани на утро четверга остаются 38 человек, остальные были выписаны в течение вечера и ночи после получения медицинской помощи, сообщает издание.

Следствие установило, что мощное самодельное взрывное устройство было установлено на автомобиле-пикапе, который боевики припарковали на стоянке у входа в Big C, после чего скрылись на мотоцикле. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лица двух предполагаемых преступников, сообщает "Кхом Чат Лык".

Противостояние таиландских сил безопасности и боевиков исламских сепаратистских организаций, действующих в южных таиландских провинциях Паттани, Ялла и Наративат, началось в 2004 году. За время конфликта в результате взрывов, обстрелов и перестрелок в регионе погибли более 6,8 тысячи человек, в основном гражданские лица. Власти Таиланда заявляют о непричастности сепаратистов, действующих в трех провинциях с преобладающим мусульманским населением, состоящим из этнических малайцев, к международному терроризму. Сепаратисты требуют широкой автономии или отделения территории "крайнего юга" от преимущественно буддийского Таиланда.