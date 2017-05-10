АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Акция "Бессмертный полк" прошла в восьми городах Греции.

Самое масштабное мероприятия состоялось в Афинах — по оценке полиции, в шествии приняли участие 2,5 тысячи человек. Еще больше людей — около пяти тысяч человек — пришло на праздничный концерт во Дворце Заппион. "Бессмертный полк" проходил в Афинах в третий раз, в прошлом году с портретами своих родных-участников Великой Отечественной войны пришли около 500-700 человек.

В северной столице Греции — Салониках шествия "Бессмертного полка" не было, акция прошла на союзническом кладбище "Зейденлинк" во время торжественных памятных мероприятий. "Пришли человек 100-150. К памятникам воинам России и Сербии возложили венки. Греческий военный оркестр исполнил гимны двух стран", — рассказал РИА Новости сотрудник генконсульства. По его словам, затем в поселке Неа Санта возложили венки к памятнику героям Греческого Сопротивления.

"Бессмертный полк" прошел также в Александруполисе, в городах Ханья на Крите, в Кавале, Катерини, Лефкаде.

В Коринфе в акции "Бессмертный полк" участвовали около 80 человек, сказала РИА Новости председатель общества "Дружба" Елена Иванова.

"Шествие "Бессмертного полка" в Коринфе прошло впервые. В нем участвовали соотечественники из городов Лутраки, Патры, Эгео, россияне из Москвы и Санкт-Петербурга", — сказала Иванова. По ее словам, греки на улицах аплодировали шествию.

Вечером на центральной площади Коринфа, где установлен символ города — крылатый конь Пегас, прошел концерт "Мы помним!" с участием филармонического оркестра мэрии Коринфа и музыкальной студии общества "Дружба".

По традиции в Греции прошла и акция "Георгиевская ленточка".