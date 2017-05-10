Акция "Бессмертный полк" прошла в восьми городах Греции
09:2810.05.2017
(обновлено: 09:29 10.05.2017)
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АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Акция "Бессмертный полк" прошла в восьми городах Греции.
Самое масштабное мероприятия состоялось в Афинах — по оценке полиции, в шествии приняли участие 2,5 тысячи человек. Еще больше людей — около пяти тысяч человек — пришло на праздничный концерт во Дворце Заппион. "Бессмертный полк" проходил в Афинах в третий раз, в прошлом году с портретами своих родных-участников Великой Отечественной войны пришли около 500-700 человек.
В северной столице Греции — Салониках шествия "Бессмертного полка" не было, акция прошла на союзническом кладбище "Зейденлинк" во время торжественных памятных мероприятий. "Пришли человек 100-150. К памятникам воинам России и Сербии возложили венки. Греческий военный оркестр исполнил гимны двух стран", — рассказал РИА Новости сотрудник генконсульства. По его словам, затем в поселке Неа Санта возложили венки к памятнику героям Греческого Сопротивления.
"Бессмертный полк" прошел также в Александруполисе, в городах Ханья на Крите, в Кавале, Катерини, Лефкаде.
В Коринфе в акции "Бессмертный полк" участвовали около 80 человек, сказала РИА Новости председатель общества "Дружба" Елена Иванова.
"Шествие "Бессмертного полка" в Коринфе прошло впервые. В нем участвовали соотечественники из городов Лутраки, Патры, Эгео, россияне из Москвы и Санкт-Петербурга", — сказала Иванова. По ее словам, греки на улицах аплодировали шествию.
Вечером на центральной площади Коринфа, где установлен символ города — крылатый конь Пегас, прошел концерт "Мы помним!" с участием филармонического оркестра мэрии Коринфа и музыкальной студии общества "Дружба".
По традиции в Греции прошла и акция "Георгиевская ленточка".
Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.
Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.
В этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.
Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
Участники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
Акция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
Участники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.
Участники акции "Бессмертный полк" в Минске.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкС декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
© РИА Новости . Иван БулатовВ этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
В этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
В Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.
Во Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.
В Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.
Памятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.
Участники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.
В Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".
© РИА Новости . Олеся Потапова Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.