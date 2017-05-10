Путин поздравил Мун Чжэ Ина с победой на выборах президента Южной Кореи

Кандидат от демократов на президентских выборах в Южной Корее Мун Чжэ Ин

Кандидат от демократов на президентских выборах в Южной Корее Мун Чжэ Ин

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Мун Чжэ Ину по случаю победы на выборах президента Республики Корея, подтвердив готовность к наращиванию дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

"В поздравительной телеграмме Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что в России высоко ценят конструктивные отношения с Республикой Корея, и подтвердил готовность к совместной работе по дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях, а также координации усилий в решении актуальных вопросов международной повестки дня", — говорится в сообщении.

Президент России выразил уверенность, что это отвечает коренным интересам дружественных народов стран, идет в русле укрепления мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

Мун Чжэ Ин 10 мая официально вступил в должность нового президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся во вторник выборах. По данным, опубликованным на сайте ЦИК, за 64-летнего Мун Чжэ Ина, представлявшего Демократическую партию Южной Кореи, проголосовали 13,4 миллиона избирателей.