Мэр Днепра заявил о прекращении финансирования ветеранских организаций

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов после столкновений на массовых акциях в День Победы принял решение прекратить финансирование из городского бюджета ветеранских организаций, вместо этого предложил выделить его бывшим участникам военной операции в Донбассе.

"С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций… На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО (Киев так называет военную операцию в Донбассе — ред.)", — написал Филатов в среду на своей странице в Facebook

Он также заявил, что в городе сложилась "ненормальная ситуация в полиции". "Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия… Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать", — написал Филатов.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".