Личный контакт: Трамп встретится с Лавровым в Белом доме

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Переговоры назначены на 10:30 по местному времени (17:30 мск).агентство Блумберг. Позднее эту информацию подтвердили в Белом доме и в российском МИД.
Из расписания Трампа следует, что он примет Лаврова после его переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсономю встреча состоится в Овальном кабинете Белого дома.
Темы переговоров
Предстоящая встреча Тиллерсона и Лаврова станет уже третьей. Уже в четверг оба дипломата примут участие в министерском заседании Арктического совета, которое состоится в четверг в городе Фэрбэнкс (Аляска).
Ранее в госдепе рассказали, что главной темой переговоров станут ситуация в Сирии и на Украине.
В российском МИД, в свою очередь, отметили, что Лавров и Тиллерсон планируют "обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений".
По словам официального представителя ведомства Марий Захаровой, встреча двух дипломатов позволит "реализовать те поручения, которые были даны президентами двух стран относительно поиска точек соприкосновения и поиска развязок крупных международных проблем".
Ответный визит
На другой день после визита Тиллерсона в Москву президент США Дональд Трамп высоко оценил его работу.
"Хочу отметить замечательную работу, которую проделал госсекретарь Рекс Тиллерсон по укреплению единства НАТО, а также его визит в Москву, чтобы продвигать интересы безопасности США и наших союзников", — заявил он журналистам 13 апреля после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Он (Тиллерсон — ред.) проделал колоссальную работу, только что видел часть — это колоссальная работа!" — добавил американский президент.
"Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор", — отметил политик.
В конце апреля сам Тиллерсон весьма скептически оценил результаты своей поездки.
"Мы ничего не решили на той встрече", — заявил госсекретарь в интервью радиостанции NPR.
Сирийский вопрос
"Наша позиция, что режим Асада подходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет", — сказал Тиллерсон.
В ответ Лавров заявил, что решение о будущем страны должны принимать сами сирийцы.
"В Сирии, как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы не делаем ставку на какую-то персону, ни на президента Асада, ни на кого-то другого", — подчеркнул он.
Четвертого мая во время переговоров в Астане представители России, Ирана и Турции подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Документ поддержали 27 полевых командиров.
"Наиболее резонансным нарушением, зафиксированным российской стороной, стал минометный обстрел позиций правительственных войск со стороны группы боевиков в районе населенного пункта Зеллакият (21 километр северо-западнее города Хама). Турецкая сторона подтвердила факт принадлежности боевиков в районе населенного пункта Зеллакият к террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*" — рассказали в центре по примирению.
В Вашингтоне позитивно оценили меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. В Пентагоне отметили, что американские войска не ведут операций в районах, которые подпадают под действие документа.
"Сами Соединенные Штаты в начале этого года предлагали с целью формирования условий для того, чтобы обезопасить гражданское население, прекратить насилие в тех районах, где наиболее ожесточенные боевые действия велись между правительством и вооруженной оппозицией. И не случайно Соединенные Штаты приветствовали результат встречи в Астане — вот договоренность о создании зон деэскалации", — сказал российский министр в интервью телерадиокомпании "Мир".
*Террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>