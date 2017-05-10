Личный контакт: Трамп встретится с Лавровым в Белом доме

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Переговоры назначены на 10:30 по местному времени (17:30 мск).

Первым о предстоящей встрече российского дипломата и американского президента сообщило агентство Блумберг . Позднее эту информацию подтвердили в Белом доме и в российском МИД.

Из расписания Трампа следует, что он примет Лаврова после его переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсономю встреча состоится в Овальном кабинете Белого дома.

Темы переговоров

Предстоящая встреча Тиллерсона и Лаврова станет уже третьей. Уже в четверг оба дипломата примут участие в министерском заседании Арктического совета, которое состоится в четверг в городе Фэрбэнкс (Аляска).

Ранее в госдепе рассказали, что главной темой переговоров станут ситуация в Сирии и на Украине.

"По Украине стороны обсудят необходимость остановить насилие на востоке Украины и разрешить конфликт путем полной реализации минских соглашений. По Сирии госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, предоставлению гуманитарного доступа сирийскому народу, а также предпосылки для политического урегулирования конфликта", — говорится в заявлении госдепартамента.

В российском МИД, в свою очередь, отметили, что Лавров и Тиллерсон планируют "обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений".

По словам официального представителя ведомства Марий Захаровой, встреча двух дипломатов позволит "реализовать те поручения, которые были даны президентами двух стран относительно поиска точек соприкосновения и поиска развязок крупных международных проблем".

Ответный визит

Поездка Лаврова в США стала ответом на визит Тиллерсона в Москву, который состоялся 12 апреля. Тогда переговоры заняли практически весь день: сначала госсекретарь встретился с главой МИД, а затем их принял президент Владимир Путин.

На другой день после визита Тиллерсона в Москву президент США Дональд Трамп высоко оценил его работу.

"Хочу отметить замечательную работу, которую проделал госсекретарь Рекс Тиллерсон по укреплению единства НАТО, а также его визит в Москву, чтобы продвигать интересы безопасности США и наших союзников", — заявил он журналистам 13 апреля после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Он (Тиллерсон — ред.) проделал колоссальную работу, только что видел часть — это колоссальная работа!" — добавил американский президент.

При этом Трамп призвал дождаться конкретного результата от переговоров в Москве.

"Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор", — отметил политик.

В конце апреля сам Тиллерсон весьма скептически оценил результаты своей поездки.

"Мы ничего не решили на той встрече", — заявил госсекретарь в интервью радиостанции NPR.

Сирийский вопрос

Основные споры между Москвой и Вашингтоном вызывает ситуация в Сирии. В середине апреля Тиллерслон в очередной раз заявил, что президент Башар Асад должен покинуть свой пост.

"Наша позиция, что режим Асада подходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет", — сказал Тиллерсон.

В ответ Лавров заявил, что решение о будущем страны должны принимать сами сирийцы.

"В Сирии, как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы не делаем ставку на какую-то персону, ни на президента Асада, ни на кого-то другого", — подчеркнул он.

Четвертого мая во время переговоров в Астане представители России, Ирана и Турции подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Документ поддержали 27 полевых командиров.

Позднее в российском центре по примирению враждующих сторон заявили о нескольких нарушениях режима прекращения огня в оговоренных меморандумом зонах. Военные отмечали, что перестрелки происходили в районах, которые контролируют боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

"Наиболее резонансным нарушением, зафиксированным российской стороной, стал минометный обстрел позиций правительственных войск со стороны группы боевиков в районе населенного пункта Зеллакият (21 километр северо-западнее города Хама). Турецкая сторона подтвердила факт принадлежности боевиков в районе населенного пункта Зеллакият к террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*" — рассказали в центре по примирению.

В Вашингтоне позитивно оценили меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. В Пентагоне отметили, что американские войска не ведут операций в районах, которые подпадают под действие документа.

Позицию США оценили в российском МИД. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что договоренности в Астане соответствуют предложениям Вашингтона.

"Сами Соединенные Штаты в начале этого года предлагали с целью формирования условий для того, чтобы обезопасить гражданское население, прекратить насилие в тех районах, где наиболее ожесточенные боевые действия велись между правительством и вооруженной оппозицией. И не случайно Соединенные Штаты приветствовали результат встречи в Астане — вот договоренность о создании зон деэскалации", — сказал российский министр в интервью телерадиокомпании "Мир".

*Террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России

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