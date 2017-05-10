Новый президент Южной Кореи пришел к власти на последующие пять лет

СЕУЛ, 10 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Новый лидер Южной Кореи — бывший юрист и ветеран демократического движения Мун Чжэ Ин в среду официально вступил в должность президента страны. На краткой церемонии инаугурации в Национальном собрании — однопалатном южнокорейском парламенте — он обещал построить "новую страну" после девяти лет правления консервативных сил.
Ранее в тот же день он официально вступил в должность президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах.
Нынешние выборы проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.
Дипломатия и разрядка
"Если необходимо, я сразу вылечу в Вашингтон. Поеду и в Пекин, и Токио, а если позволят условия, готов посетить и Пхеньян", — сказал президент.
"Я сделаю все возможное для мира на Корейском полуострове", — подчеркнул Мун Чжэ Ин.
Обещая укреплять американо-южнокорейские союзнические отношения, новый лидер Южной Кореи заявил, что будет добиваться решения проблемы размещения на юге Корейского полуострова новейшей американской системы ПРО THAAD через диалог с США и Китаем, который остро реагирует на поставки американцами дополнительных систем вооружений в регион.
"Для урегулирования вопроса о THAAD, я буду вести искренние переговоры с США и Китаем", — сказал Мун Чжэ Ин.
Ранее в тот же день, он принял доклад председателя комитета начальников штабов вооруженных сил страны Ли Сун Чжина о ситуации в КНДР и призвал войска сохранять на должном уровне боеготовность, сообщило информационное агентство Ренхап.
"Как президент, я верю в мощь наших вооруженных сил, я прошу председателя КНШ и наших солдат поддерживать безупречную боеготовность ради безопасности нашего народа", — приводит агентство слова южнокорейского президента.
По данным Рёнхап, Ли Сун Чжин сообщил новому лидеру страны, что "в оперативной готовности вооруженных сил (Южной Кореи) все в норме".
"Мы поддерживаем достаточную боеготовность, чтобы дать отпор на случай провокаций врага", — добавил он.
Формирование нового правительства
В ближайшее время Мун Чжэ Ин выступит в президентской резиденции на пресс-конференции, на который он представит назначения нового кабинета министров, а также состав своего секретариата.
Как сообщалось ранее, Мун Чжэ Ин предложил пост премьер-министра страны 65-летнему губернатору провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёну.
Задачи нового президента
Однако южнокорейские политологи ожидают, что Мун Чжэ Ин не станет копировать политику его бывшего руководителя.
Что касается северокорейской темы, то эксперты отмечают большую разницу в степени развития ядерной и ракетной программ в нынешнее время и при экс-президенте Но Му Хёне. Это может вынудить Мун Чжэ Ина быть более жестким и практичным в подходах к КНДР.
Ситуация в парламенте
Для преобразований в политике страны демократам придется добиваться сотрудничества с другими партиями, с которыми отношения стали натянутыми в ходе предвыборной гонки.