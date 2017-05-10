Новый президент Южной Кореи пришел к власти на последующие пять лет

СЕУЛ, 10 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Новый лидер Южной Кореи — бывший юрист и ветеран демократического движения Мун Чжэ Ин в среду официально вступил в должность президента страны. На краткой церемонии инаугурации в Национальном собрании — однопалатном южнокорейском парламенте — он обещал построить "новую страну" после девяти лет правления консервативных сил.

Выступая после церемонии, которая транслировалась телеканалами и на экранах на улицах в Сеуле, 64-летний Мун Чжэ Ин заявил, что на нынешних выборах нет победителей и проигравших. "Мы все попутчики в построении совместно новой Республики Корея", — заявил президент.

Ранее в тот же день он официально вступил в должность президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах.

Нынешние выборы проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.

Дипломатия и разрядка

Выборы нового президента Южной Кореи проходили в обстановке беспрецедентного обострения отношений с КНДР и угроз США применить силу для решения ядерной и ракетной проблем Пхеньяна. Мун Чжэ Ин обещает делать все для сохранения мира на Корейском полуострове.

"Если необходимо, я сразу вылечу в Вашингтон. Поеду и в Пекин, и Токио, а если позволят условия, готов посетить и Пхеньян", — сказал президент.

"Я сделаю все возможное для мира на Корейском полуострове", — подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Обещая укреплять американо-южнокорейские союзнические отношения, новый лидер Южной Кореи заявил, что будет добиваться решения проблемы размещения на юге Корейского полуострова новейшей американской системы ПРО THAAD через диалог с США и Китаем, который остро реагирует на поставки американцами дополнительных систем вооружений в регион.

"Для урегулирования вопроса о THAAD, я буду вести искренние переговоры с США и Китаем", — сказал Мун Чжэ Ин.

Ранее в тот же день, он принял доклад председателя комитета начальников штабов вооруженных сил страны Ли Сун Чжина о ситуации в КНДР и призвал войска сохранять на должном уровне боеготовность, сообщило информационное агентство Ренхап.

"Как президент, я верю в мощь наших вооруженных сил, я прошу председателя КНШ и наших солдат поддерживать безупречную боеготовность ради безопасности нашего народа", — приводит агентство слова южнокорейского президента.

По данным Рёнхап, Ли Сун Чжин сообщил новому лидеру страны, что "в оперативной готовности вооруженных сил (Южной Кореи) все в норме".

"Мы поддерживаем достаточную боеготовность, чтобы дать отпор на случай провокаций врага", — добавил он.

Формирование нового правительства

В ближайшее время Мун Чжэ Ин выступит в президентской резиденции на пресс-конференции, на который он представит назначения нового кабинета министров, а также состав своего секретариата.

Как сообщалось ранее, Мун Чжэ Ин предложил пост премьер-министра страны 65-летнему губернатору провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёну.

Задачи нового президента

Мун Чжэ Ин был в свое время секретарем и главой администрации экс-президента Но Му Хёна, который отстаивал политику примирения с КНДР. Это обстоятельство дало повод для атак на Мун Чжэ Ина на выборах со стороны его противников. Консерваторы опасаются, что будущий президент будет придерживаться независимой от США политики и попытается наладить отношения с Пхеньяном.

Однако южнокорейские политологи ожидают, что Мун Чжэ Ин не станет копировать политику его бывшего руководителя.

Что касается северокорейской темы, то эксперты отмечают большую разницу в степени развития ядерной и ракетной программ в нынешнее время и при экс-президенте Но Му Хёне. Это может вынудить Мун Чжэ Ина быть более жестким и практичным в подходах к КНДР.

Ситуация в парламенте

В настоящее время Демократической партии Мун Чжэ Ина не хватает 30 кресел для обладания большинством в однопалатном парламенте — Национальном собрании Республики Корея, в котором насчитывается 299 депутатов.

Для преобразований в политике страны демократам придется добиваться сотрудничества с другими партиями, с которыми отношения стали натянутыми в ходе предвыборной гонки.