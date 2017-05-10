В МИД России подтвердили встречу Лаврова с Трампом в среду в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. В МИД РФ подтвердили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в среду в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

"Да", — сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности такой встречи.

Ранее о проведении встречи Трампа и Лаврова сообщили в Белом доме. Перед этим Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

В апреле во время своего визита в Москву глава внешнеполитического ведомства США встретился с президентом России Владимиром Путиным.