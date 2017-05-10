Японские власти поздравили нового президента Южной Кореи

ТОКИО, 10 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Японии хотело бы развивать сотрудничество с властями Южной Кореи при новом президенте Мун Чжэ Ин в различных направлениях и в настоящее время ведет переговоры о согласовании времени телефонного разговора между лидерами двух стран, заявил в среду генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга.

"Мы выражаем сердечные поздравления Мун Чжэ Ину. Южная Корея является наиболее важным соседом Японии, разделяющим общие стратегические интересы. Мы полагаем, что сотрудничество и взаимодействие между Японией и Южной Кореей является чрезвычайно важным для региональной стабильности и мира, в том числе для урегулирования проблемы вокруг КНДР. Мы бы хотели и дальше продвигать японо-южнокорейское сотрудничество по различным направлениям с новой администрацией", — сказал в ходе пресс-конференции Суга.

Он также отметил, что стороны "в настоящее время обсуждают" возможность телефонных переговоров между Синдзо Абэ и Мун Чжэ Ином.

Мун Чжэ Ин 10 мая официально вступил в должность нового президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах. По данным, опубликованным на сайте ЦИК, за 64-летнего Мун Чжэ Ина, представлявшего Демократическую партию Южной Кореи, проголосовали 13,4 миллиона избирателей.