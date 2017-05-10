Президент Южной Кореи заявил о намерении решать с США и Китаем вопрос THAAD

Протестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее

Протестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее

СЕУЛ, 10 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о намерении решить проблему размещения на Корейском полуострове новейшей американской системы ПРО THAAD через диалог с США и Китаем, выступая с обращением к народу на церемонии инаугурации в парламенте страны.

"Для урегулирования проблемы THAAD я буду вести искренние переговоры с США и Китаем", — заявил Мун Чжэ Ин в обращении, которое транслировалось по каналам местного ТВ и на экранах на улицах Сеула.

Напряженность в отношениях Китая и Южной Кореи возникла после того, как Сеул принял решение разместить на своей территории американскую систему ПРО THAAD. Китай выступил резко против, заявив, что это нарушает стратегический баланс сил в регионе и подрывает его интересы безопасности.

Ранее в среду Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах. По данным, опубликованным на сайте ЦИК, за 64-летнего Мун Чжэ Ина, представлявшего Демократическую партию Южной Кореи, проголосовали 13,4 миллиона избирателей.

Нынешние выборы проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.