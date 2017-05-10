В Южной Корее прошла инаугурация нового президента Мун Чжэ Ина

СЕУЛ, 10 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Краткая церемония инаугурации нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялась в полдень в Национальном собрании — однопалатном парламенте страны.

После этого он выступил с обращением к народу, которое вместе с инаугурацией транслировалось по каналам местного ТВ и на экранах на улицах Сеула.

Мун Чжэ Ин официально вступил в должность президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах.

Нынешние выборы проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.