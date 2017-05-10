Трамп обвинил Чака Шумера в сенате в непоследовательной позиции по Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обвинил лидера демократов в сенате Чака Шумера в непоследовательной позиции относительно уволенного директора ФБР Джеймса Коми.

"Плачущий Чак Шумер недавно заявил: "Я больше не доверяю ему (Джеймсу Коми)". А теперь так возмущается", — написал Трамп, который в прошлом высмеивал Шумера за то, что тот прослезился на публичном мероприятии.

Шумер во вторник резко раскритиковал решение Трампа уволить Коми. Президент США объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.