Сноуден выступил против увольнения директора ФБР

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил на фоне увольнения директора ФБР Джеймса Коми, что американцы должны осудить "политическое вмешательство" в работу ФБР.

"Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму за мою политическую деятельность. Если я могу выступить против его увольнения, то и вы можете", — написал Сноуден в микроблоге Twitter

Он отметил, что "каждый американец должен осудить такое политическое вмешательство в работу ФБР".

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.