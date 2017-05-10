Демократ Уоррен усомнилась в официальной версии увольнения директора ФБР

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Влиятельный сенатор-демократ Элизабет Уоррен усомнилась в официальной версии увольнения директора ФБР Джеймса Коми, согласно которой тот лишился поста за нарушения при расследовании дела Хиллари Клинтон.

Ранее первый заместитель генпрокурора Род Розенстайн обосновал увольнение Коми тем, что тот в нарушение правил самостоятельно объявил о прекращении расследования в адрес Хиллари Клинтон. При этом сама Клинтон обвиняет Коми в том, что он обеспечил ей проигрыш на выборах.

"Нет сомнений, что директор ФБР Коми принимал в ходе выборов решения, которые можно поставить под вопрос. ФБР не должно комментировать продолжающиеся расследования. Но разве кто-то серьезно верит в то, что Дональд Трамп уволил главного человека, расследующего связи Трампа с Россией, потому что тот несправедливо поступил с Хиллари Клинтон? Да ладно вам!" — написала сенатор от Массачусетса Уоррен в своем Facebook.

"Пришло время конгрессу перестать прятать головы в песок. Президент Трамп не может выбрать человека, который продолжит это критически важное расследования. Нам нужен настоящий, независимый прокурор, которого не может уволить Дональд Трамп, которому не сможет угрожать (генпрокурор) Джефф Сешнс и кого не смогут заткнуть республиканцы в конгрессе", — написала Уоррен.

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.