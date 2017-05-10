Ряд сенаторов-республиканцев усомнились в правильности увольнения Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Не менее трех сенаторов-республиканцев усомнились в том, что президент Дональд Трамп поступил правильно, уволив директора ФБР Джеймса Коми.
В свою очередь сенатор от Небраски Бен Сасс распространил заявление, в котором назвал увольнение Коми "очень проблематичным". Сасс заявил, что уточнит основания для увольнения Коми у руководства министерства юстиции.
Ранее влиятельный республиканец в сенате Джон Маккейн (как и Флейк, он сенатор от Аризоны) заявил, что он "расстроен" увольнением Коми. Маккейн назвал Коми честным и порядочным человеком, возглавлявшим ФБР при чрезвычайных обстоятельствах.
Республиканцы в конгрессе являются однопартийцами Трампа и разделяют с ним значительную часть приоритетов, но при этом не подчиняются Трампу как лидеру партии.
Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.