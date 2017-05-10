Ряд сенаторов-республиканцев усомнились в правильности увольнения Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Не менее трех сенаторов-республиканцев усомнились в том, что президент Дональд Трамп поступил правильно, уволив директора ФБР Джеймса Коми.

"Я потратил несколько последних часов, пытаясь найти приемлемое обоснование того, в какой момент уволен Коми. У меня просто-напросто это не получается", — написал в Twitter сенатор от Аризоны Джефф Флейк.

В свою очередь сенатор от Небраски Бен Сасс распространил заявление, в котором назвал увольнение Коми "очень проблематичным". Сасс заявил, что уточнит основания для увольнения Коми у руководства министерства юстиции.

Ранее влиятельный республиканец в сенате Джон Маккейн (как и Флейк, он сенатор от Аризоны) заявил, что он "расстроен" увольнением Коми. Маккейн назвал Коми честным и порядочным человеком, возглавлявшим ФБР при чрезвычайных обстоятельствах.

Республиканцы в конгрессе являются однопартийцами Трампа и разделяют с ним значительную часть приоритетов, но при этом не подчиняются Трампу как лидеру партии.

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.