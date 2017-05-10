Белый дом: увольнение Коми не связано со следствием по России

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми никак не связано с тем, что он или его сотрудники могли находиться под следствием по делу во "вмешательстве РФ" в американские выборы, заявила во вторник советник главы государства Келиэнн Конуэй.
"Президент не находится под следствием", — сказала Конуэй в эфире телеканала CNN.
При этом она отметила, что ей ничего неизвестно о том, кто из сотрудников Белого дома может быть объектом внимания ФБР. "Я ничего не знаю об этом", — подчеркнула она, добавив, что сама не находится под следствием.
Наряду с этим советник президента отметила, что решение об увольнении Коми "не связано с Россией, не связано с предвыборной кампанией". По ее словам, "это связано с тем, доверяет ли президент Коми".
Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.