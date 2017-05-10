CNN: прокуроры затребовали информацию у окружения Флинна

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Прокуроры США затребовали информацию у окружения Майкла Флинна в рамках расследования "российских связей" президента Дональда Трампа, которые опровергают и в Белом доме, и в Кремле, сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, сотрудники Флинна получили требование предоставить сведения о деловой активности, которая могла быть каким-то образом связана с Россией. Повестки получили контрактные сотрудники Флинна, работавшие с ним после того, как его уволили с поста директора Разведывательного управления минобороны США (РУМО).

Адвокат Флинна, прокуроры, ФБР и минюст отказались комментировать эту информацию.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника РУМО, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.