США
10.0510 мая05:42МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Трамп уволил директора ФБР

Сюжет:
Увольнение директора ФБР (28)
04:4110.05.2017
(обновлено: 04:55 10.05.2017)
088731
© REUTERS / Kevin LamarqueДжеймс Коми. 10 мая 2017 годаДжеймс Коми. 10 мая 2017 года
© REUTERS / Kevin Lamarque

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп принял во вторник неожиданное решение уволить директора ФБР Джеймса Коми, заявив, что тот не справился со своими обязанностями.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Ассанж пошутил о найме Коми в Wikileaks после его увольнения Трампом
Это решение вызвало яростные протесты оппозиции в лице демократов.

Коми вел расследование против сотрудников Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он обеспечил ей поражение.

Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

"Не способен руководить бюро"

Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
ФБР вышло из тренда: "российская угроза" – вчерашний день. Нужны новые идеи
Трамп направил Коми письмо, в котором недвусмысленно высмеял директора ФБР за его расследование "российских связей штаба Трампа".

"Хотя я очень благодарен вам за то, что вы по трем разным поводам проинформировали меня, что я не нахожусь под расследованием, я все равно согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить бюро", — говорится в письме.

Генпрокурор и глава минюста Джефф Сешнс, который был формальным начальником Коми, заявил о необходимости увольнения директора ФБР.

Белый дом распространил письмо Сешнса, в котором тот говорит, что "руководству ФБР нужен свежий старт". "Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции", — отмечается в письме Сешнса.

В свою очередь, первый заместитель Сешнса Род Розенстайн распространил меморандум, в котором обосновал претензии к Коми. По его словам, Коми превысил полномочия, самостоятельно объявив о закрытии дела против Клинтон.

"Директор (ФБР Коми — ред.) ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении, что дело должно быть закрыто без уголовного преследования", — говорится в меморандуме.

Как заявил Розенстайн, Коми должен был сообщить, что ФБР завершило расследование дела и передало его федеральным прокурорам. При этом, по его словам, Коми действовал без разрешения руководства минюста, в чью структуру входит ФБР. Кроме того, Коми изложил свою позицию на пресс-конференции "как заключительное слово обвинения в отсутствие процесса", хотя не имел права и не должен был этого делать, отмечается в меморандуме. В результате, по мнению Розенстайна, Коми допустил "серьезные ошибки в работе", отказался их признать и неспособен их исправить.

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон
© REUTERS / Brendan McDermid
В окружении Клинтон считают, что деятельность Коми угрожала Трампу
Белый дом заручился поддержкой ряда бывших руководителей минюста. Меморандум приводит слова бывшего генпрокурора Майкла Мукаси, который работал при президенте Джордже Буше-старшем. Мукаси заявил, что Коми "вышел далеко за рамки своих полномочий", публично объявив о закрытии дела Клинтон. Эрик Холдер, работавший генпрокурором при экс-президенте Бараке Обаме, назвал это решение Коми неверным и противоречащим политике минюста по проведению расследований в ходе предвыборной кампании.

Бывшие первые заместители генпрокурора Джейми Горелик и Ларри Томпсон сравнили объявление Коми о закрытии дела против Клинтон с "реалити-шоу" и заявили, что оно противоречит этике. Первый замглавы минюста при Джордже Буше-старшем Дональд Айер отметил, что был поражен действиями Коми.

Демократы в ярости

Джеймс Коми
© AP Photo / Cliff Owen
Трамп уволил директора ФБР по рекомендации генпрокурора
Глава демократов сената Чак Шумер заявил, что обеспокоен увольнением директора ФБР Джеймса Коми при расследовании "связей Трампа с РФ".

"Мы знаем, что ФБР изучало, сговорился ли предвыборный штаб Трампа с русскими, а это очень серьезное правонарушение. Пока ФБР ведет расследование, которое слишком близко подбирается к президенту, вызывает вопросы, что генпрокурор (Джефф) Сешнс, который самоустранился от "российского" расследования, играл роль в увольнении человека, возглавлявшего это расследование", — сказал Шумер в ходе пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

"Сейчас они уволили директора ФБР, который ведет расследование (в отношении сотрудников Трампа — ред.), это не выглядит как совпадение", — полагает Шумер.

Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп заявил Коми, что тот неспособен эффективно руководить ФБР
Он также потребовал назначить спецпрокурора по "российскому" расследованию. "Время назначить спецпрокурора (по расследованию "вмешательства" РФ в выборы в США — ред.) настало прямо сейчас", — заявил Шумер.

Коми ранее подтвердил, что ведет расследование, целью которого является установить, был ли "сговор" между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Никаких доказательство подобного сговора Коми не предоставил.

В Белом доме и в Кремле наличие подобных связей категорически опровергли. В частности, президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны и никаких фактов приведено не было.

Тень Уотергейта?

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом отверг заявления демократов, что увольнение Коми - политическое
Некоторые демократы пошли еще дальше, пригрозив Трампу возможным конституционным кризисом.

"Мы столкнулись с возможностью надвигающегося конституционного кризиса", — сказал сенатор Ричард Блюменталь в эфире СNN. Он сравнил действия президента Дональда Трампа с действиями президента Ричарда Никсона в 1973 году.

Лишь один раз в истории США директор ФБР вынуждено уходил в отставку — это был Патрик Грэй, ушедший в отставку при Ричарде Никсоне на фоне скандала Уотергейт в 1973 году. Никсон также уволил спецпрокурора, который расследовал слежку за политической оппозицией — демократами. Эти решения стали одними из главных в череде событий, которые в конце концов вынудили Никсона уйти в отставку под угрозой импичмента в конгрессе.

Джеймс Коми
© AFP 2017 / Jim Watson
Бывший глава ФБР Джеймс Коми
Основные телеканалы и СМИ, которые в ходе предвыборной кампании поддерживали Клинтон, с возмущением восприняли увольнение Коми. СМИ также активно проводят параллели с Уотергейтом. "Шокирующее развитие событий при только начавшемся президентстве Трампа вызвало сравнения с печально известной "субботней резней" президента Ричарда Никсона, который покарал министерство юстиции в середине расследования по Уотергейту", — пишет газета New York Times. Комментаторы CNN в свою очередь назвали решение Трампа противоречащим демократии.

Трамп находится в сложных отношениях с рядом СМИ, включая CNN и New York Times. Он в прошлом называл их "политической оппозицией" и "фейковыми новостями", обвиняя в тенденциозности и неверном истолковании фактов.

Или тень Гувера?

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Белый дом пока не планирует комментировать увольнение Коми
Многие наблюдатели считали Коми практически неприкосновенным, учитывая, что он вел расследование против окружения Трампа. Увольняя Коми, Трамп действительно навлекает на себя критику.

Кроме того, директор ФБР — крайне влиятельная и независимая фигура в системе власти в США. Основатель ФБР Эдгар Гувер возглавлял бюро почти полвека, и ни один из шести президентов, работавших с ним, не решался уволить всесильного главу бюро. Гувер собирал компрометирующие досье на политиков, включая президентов, что давало ему возможность шантажировать всех, вплоть до главы государства. Критики утверждают, что Гувер активно пользовался этими возможностями.

Джеймс Клэппер
© AFP 2017 / Saul Loeb
Экс-глава американской нацразведки назвал увольнение Коми большой потерей
После смерти Гувера был установлен предельный срок полномочий директора ФБР в 10 лет — это больше максимальных полномочий президента (два срока по четыре года), сенатора (шесть лет до переизбрания), члена палаты представителей (два года). Лишь пожизненно назначаемые судьи Верховного суда пользуются более прочным статусом, чем директор ФБР.

Однако даже Гувера не обвиняли в том, чтобы он единолично изменил результаты президентских выборов. Хиллари Клинтон прямо обвинила Коми в том, что его заявление 28 октября 2016 года о новых электронных письмах, связанных с расследованием против Клинтон, изменило ход истории. По словам Клинтон, если бы выборы прошли 27 октября, она была бы президентом. Ряд социологов согласны с этим: и без того непрочное лидерство Клинтон в опросах уменьшилось после заявления Коми. В день выборов в ключевых штатах, решивших исход президентской гонки, Клинтон проиграла Трампу лишь десятые доли процента.

Сам Коми заявил на прошлой неделе в конгрессе, что его "немного мутит" от мысли, что он повлиял на президентские выборы. Однако Коми настаивал на правильности своих действий.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена