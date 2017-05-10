"Пастор-экзорцист", сжегший женщину в Никарагуа, получил 36 лет тюрьмы

МЕХИКО, 10 мая – РИА Новости. К длительному тюремному заключению сроком на 36 лет приговорены во вторник в Никарагуа пастор Хуан Грегорио Роча Ромеро и еще три человека за то, что заживо сожгли женщину в попытке "изгнать из нее дьявола".

Трагические события произошли в феврале в поселке Кортесаль, 25-летняя женщина была похищена группой людей во главе с пастором и сожжена. Когда ее обнаружили, у нее был ожог 80% тела, однако она была еще жива. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь молодой женщины не удалось.

Помимо мужчин, в преступлении участвовала одна женщина. Она получила 30 лет за участие в убийстве. Стоит отметить, что и остальные виновные проведут в местах заключения не более 30 лет, так как, несмотря на приговор, законодательство страны не предусматривает более длительный тюремный срок, отмечает портал Prensa.