В окружении Клинтон считают, что деятельность Коми угрожала Трампу

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Деятельность директора ФБР Джеймса Коми, который был уволен, угрожала президенту Дональда Трампа, считает Брайан Фаллон, бывший в 2016 году пресс-секретарем кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
"Ирония увольнения Коми в том, что этот человек, который помог сделать Трампа президентом, был тем парнем, который вполне мог также свалить его", — написал Фаллон в Twitter.
При этом он выразил уверенность, что увольнение Коми имело политическую подоплеку. "Единственная вещь, которая могла еще больше подорвать веру в независимость ФБР, помимо сохранения Коми на посту, это увольнение Коми. Это на 100% политически (мотивировано)", — считает соратник Клинтон.
Администрация прежнего президента США Барака Обамы обвиняла РФ во вмешательстве в выборы и даже вводила на этом основании санкции против российских граждан и организаций. В настоящее время в конгрессе ведется расследование по этому поводу. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".