В окружении Клинтон считают, что деятельность Коми угрожала Трампу

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Деятельность директора ФБР Джеймса Коми, который был уволен, угрожала президенту Дональда Трампа, считает Брайан Фаллон, бывший в 2016 году пресс-секретарем кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный президентом США Дональдом Трампом, вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

"Ирония увольнения Коми в том, что этот человек, который помог сделать Трампа президентом, был тем парнем, который вполне мог также свалить его", — написал Фаллон в Twitter.

При этом он выразил уверенность, что увольнение Коми имело политическую подоплеку. "Единственная вещь, которая могла еще больше подорвать веру в независимость ФБР, помимо сохранения Коми на посту, это увольнение Коми. Это на 100% политически (мотивировано)", — считает соратник Клинтон.

Также он выразил обеспокоенность тем, смогут ли теперь власти США "добраться до сути" в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

Администрация прежнего президента США Барака Обамы обвиняла РФ во вмешательстве в выборы и даже вводила на этом основании санкции против российских граждан и организаций. В настоящее время в конгрессе ведется расследование по этому поводу. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".