Белый дом отверг заявления демократов, что увольнение Коми - политическое

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом отверг заявления демократов, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми было политическим, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По заявлению представителя Белого дома, обосновавший решение уволить Коми первый замгенпрокурора Род Розенстайн — карьерный прокурор, который оценил ситуацию вокруг ФБР после того, как приступил к обязанностям всего две недели назад.

Розенстайн распространил меморандум, в котором обвинил Коми в серьезных ошибках. В частности, по его словам, Коми превысил полномочия, объявив о закрытии расследования против Хиллари Клинтон в обход генпрокурора страны. Как заявил Розенстайн, в результате деятельности Коми престиж ФБР серьезно упал.

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не способен эффективно руководить ФБР.