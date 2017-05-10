Белый дом пока не планирует комментировать увольнение Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Администрация Дональда Трампа пока не планирует комментировать увольнение директора ФБР Джеймса Коми, сообщил журналистский пул Белого дома в рассылке для СМИ.

Пресс-служба Белого дома сообщила журналистам пула, что на данный момент не ожидается брифинга по увольнению Коми или каких-либо других мероприятий для освещения.

Во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.