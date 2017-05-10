Шумер: действия Трампа нанесли удар по американской уголовной юстиции

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Увольнение директора ФБР Джеймса Коми нанесло серьезный удар по уголовной юстиции США, заявил во вторник лидер демократов в американском сенате Чарльз Шумер.

Во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

Шумер заявил о "необходимости восстановления системы уголовной юстиции США, которой был нанесен серьезный удар после сегодняшних действий администрации".

По словам Шумера, "это часть поведения администрации Трампа, которое вызывает глубокие опасения".

Наряду с этим Шумер заявил, что расследование по поводу "влияния" РФ на выборы в США должно "проходить как можно более удаленно от Белого дома и от тех, кого назначил президент Трамп".