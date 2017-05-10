Увольнение Коми не является совпадением, считает сенатор Шумер

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Увольнение президентом США директора ФБР Джеймса Коми, который ведет расследование "влияния" России на выборы в США, не является совпадением, заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер на пресс-конференции.

Во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

"Первый вопрос, на который должна ответить администрация — "почему сейчас?", — сказал Шумер.

По его мнению, если у Трампа были возражения относительно того, как Коми вел расследование в отношении Хиллари Клинтон, то он должен был его уволить в ту минуту, когда занял овальный кабинет.

Он назвал поведение администрации Трампа "проблемным". "Сейчас они уволили директора ФБР, который ведет расследование (в отношении РФ — ред.), это не выглядит как совпадение", — полагает Шумер.

Сенатор также выступил с критикой того, что Трамп уволил Коми по рекомендации Сешнса, который сам был вовлечен в скандал по "связям" с РФ.

По словам Шумера, в настоящее время восстановление "доверия американцев в систему уголовного правосудия находится в руках (заместитель генпрокурора США Рода) Розенстайна".

Коми был назначен предыдущим президентом США Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

Бывший директор ФБР вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.