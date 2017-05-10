Сенатор Маккейн заявил, что расстроен увольнением директора ФБР США

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что расстроен увольнением директора ФБР Джеймса Коми.

"Хотя у президента есть легальные полномочия увольнять директора ФБР, я расстроен решением президента отправить в отставку Джеймса Коми. Джеймс Коми — честный и порядочный человек, который возглавлял ФБР в чрезвычайных обстоятельствах", — говорится в заявлении Маккейна.

Во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора — главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп заявил, что Коми не способен эффективно руководить ФБР.

Бывший директор ФБР вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.