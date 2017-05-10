Сенатор Дербин: попытки помешать расследованию ФБР по РФ станут проблемой

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Любые попытки помешать расследованию ФБР в отношении "влияния" РФ на выборы в США станут конституционной проблемой, заявил влиятельный сенатор-демократия Ричард Дербин.
"Такие попытки будут представлять серьезную конституционную проблему", — сказал он в связи с решением президента США уволить Коми.
Дербин также призвал Белый дом пояснить, будет ли продолжено расследование в отношении "влияния РФ" на выборы в США.
Коми был назначен Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.
Бывший директор ФБР вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.