Сенатор Дербин: попытки помешать расследованию ФБР по РФ станут проблемой

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Любые попытки помешать расследованию ФБР в отношении "влияния" РФ на выборы в США станут конституционной проблемой, заявил влиятельный сенатор-демократия Ричард Дербин.

Во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который занял свой пост еще при прежнем президенте Бараке Обаме.

"Такие попытки будут представлять серьезную конституционную проблему", — сказал он в связи с решением президента США уволить Коми.

Дербин также призвал Белый дом пояснить, будет ли продолжено расследование в отношении "влияния РФ" на выборы в США.

Коми был назначен Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

Бывший директор ФБР вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.