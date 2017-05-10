Сенатор Коллинс: увольнение Коми не помешает расследованию ФБР по России

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Расследование ФБР в отношении вероятного вмешательства России в выборы президента США продолжится, несмотря на увольнение директора Джеймса Коми, заявила сенатор-республиканец от штата Мэн, член комитета по разведке сената Сьюзан Коллинс.

Во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который занял свой пост еще при прежнем президенте Бараке Обаме.

"Президент не уволил все ФБР, он уволил директора. Любые предположения, что это как-то остановит расследования ФБР относительно попыток РФ повлиять на выборы — это абсурд. Это только один человек", — сказала Коллинз в интервью телеканалу Fox News.

Она добавила, что "расследование продолжается как в ФБР, так и в комитете по разведке сената обеими партиями".

Коми был назначен Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

Бывший директор ФБР вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.