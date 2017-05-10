Сенатор Коллинс: увольнение Коми не помешает расследованию ФБР по России

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Расследование ФБР в отношении вероятного вмешательства России в выборы президента США продолжится, несмотря на увольнение директора Джеймса Коми, заявила сенатор-республиканец от штата Мэн, член комитета по разведке сената Сьюзан Коллинс.
"Президент не уволил все ФБР, он уволил директора. Любые предположения, что это как-то остановит расследования ФБР относительно попыток РФ повлиять на выборы — это абсурд. Это только один человек", — сказала Коллинз в интервью телеканалу Fox News.
Она добавила, что "расследование продолжается как в ФБР, так и в комитете по разведке сената обеими партиями".
Бывший директор ФБР вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.