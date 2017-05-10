Минюст США: бывшие генпрокуроры согласны, что Коми превысил полномочия

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывшие генпрокуроры согласны, что директор ФБР Джеймс Коми превысил полномочия, говорится в меморандуме министерства юстиции, которое распространил Белый дом.

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора — главы министерства юстиции Джеффа Сешнса, сообщил ранее Белый дом.

Генпрокурор США возглавляет министерство юстиции, в структуру которого входит ФБР.

Меморандум приводит слова бывшего генпрокурора Майкла Мукаси, который работал при президенте Джордже Буше-старшем. Мукаси заявил, что Коми "вышел далеко за рамки своих полномочий", публично объявив о закрытии дела Хиллари Клинтон. Эрик Холдер, работавший генпрокурором при экс-президенте Бараке Обаме, назвал это решение Коми неверным и противоречащим политике минюста по проведению расследований в ходе предвыборной кампании.

Бывшие первые заместители генпрокурора Джейми Горелик и Ларри Томпсон сравнили объявление Коми о закрытии дела против Клинтон с "реалити-шоу" и заявили, что оно противоречит этике.

Первый замглавы минюста при Джордже Буше-старшем Дональд Айер заявил, что был поражен действиями Коми.

В меморандуме говорится, что Коми "ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении, что дело (против Клинтон) должно быть закрыто без уголовного преследования".

Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.