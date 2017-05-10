Минюст США: Коми злоупотребил полномочиями и допустил ошибки в работе

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Уволенный директор ФБР Джеймс Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно объявив о закрытии дела против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты, говорится в меморандуме министерства юстиции, которое распространил Белый дом.
"Директор (ФБР Коми — ред.) ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении, что дело должно быть закрыто без уголовного преследования", — говорится в меморандуме, подписанном первым заместителем генпрокурора — главы министерства юстиции Родом Розенстайном. По его заявлению, Коми допустил "серьезные ошибки в работе".
Как заявил Розенстайн, Коми должен был сообщить, что ФБР завершило расследование дела и передало его федеральным прокурорам. При этом, по его словам, Коми действовал без разрешения руководства минюста, в чью структуру входит ФБР. Кроме того, Коми изложил свою позицию на пресс-конференции "как заключительное слово обвинения в отсутствие процесса", хотя не имел права и не должен был этого делать, отмечается в меморандуме.
Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.
Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.