Кабул осведомлен о намерении Трампа пересмотреть политику по Афганистану

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Кабул осведомлен о намерении президента США Дональда Трампа представить новую политику по Афганистану и будет приветствовать любое решение по поддержке афганских вооруженных сил, заявил посол Афганистана в Вашингтоне Хамдулла Мохиб.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала о возможном увеличении численности американских военнослужащих в Афганистане на пять тысяч человек. За последние четыре года численность американских военных в Афганистане упала со 120 тысяч до примерно девяти тысяч. В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что США пока не принимали решения об увеличении контингента в Афганистане.

"Мы осведомлены, что межведомственная команда представит президенту Трампа новую политику по Афганистану", — отмечается в сообщении, распространенном афганской дипмиссией в Вашингтоне.

Посол также отметил, что всегда говорил о том, что "число вооруженных сил должно определяться побеждающей стратегией". "Мы бы приветствовали любое решение США по поддержке вооруженных сил Афганистана в продолжающемся сражении против терроризма, который угрожает всем нам", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в России).

В Афганистане с 2001 года находится воинский контингент США и их союзников, которые проводят операции против террористов и оказывают помощь местным силам безопасности.