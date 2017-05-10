Трамп заявил Коми, что тот неспособен эффективно руководить ФБР

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил директору ФБР Джеймсу Коми, что увольняет его, поскольку тот не может эффективно руководить агентством.

"Хотя я очень благодарен вам за то, что вы по трем разным поводам проинформировали меня, что я не нахожусь под расследованием, я все равно согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить бюро", — говорится в письме Трампа Коми.

Как заявили в Белом доме, нового директора начнут искать незамедлительно.