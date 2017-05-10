Американский сенат утвердил главу управления по контролю за продуктами

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенат США утвердил врача и бизнесмена Скотта Готтлиба на пост главы управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), свидетельствуют результаты голосования.

Кандидатура Готтлиба прошла 57 голосами против 42.

Готтлиб известен как врач, консервативный комментатор Американского института предпринимательства и партнер инвестиционной фирмы New Enterprise Associates. Он уже работал в FDA в 2005–2007 годах. Является известным экспертом в области здравоохранения. Демократы возражали против его утверждения, ссылаясь на то, что он получил сотни тысяч долларов за консалтинговые услуги компаниям, которые ему предстоит регулировать на новой должности.

Сам кандидат в ходе слушаний обещал принять решительные меры для борьбы с эпидемией зависимости от болеутоляющих опиатов. Этой зависимостью в США страдают более двух миллионов человек.

FDA — один из наиболее влиятельных регуляторов в США, это ведомство выдает лицензии на производство и продажу лекарственных препаратов, пищевых продуктов, косметики, табака и других товаров. От утверждения FDA часто зависит судьба новых лекарств во всем мире, поскольку без разрешения на продажи в США разработчики лекарств лишаются наиболее привлекательного рынка. Кроме того, американские стандарты пищевых продуктов имеют значение для стран-импортеров.