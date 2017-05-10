Мэттис подтвердил турецкому коллеге обязательства США в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Турции Фикри Ышик обсудили во вторник по телефону сотрудничество двух стран в области безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

"Министр (Мэттис – ред.) подтвердил приверженность США по защите своего союзника по НАТО и по предотвращению дополнительных рисков в области безопасности. Оба лидера подтвердили поддержку миру и стабильности как в Ираке, так и в Сирии", — сказал представитель пресс-службы.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп в понедельник утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), несмотря на возражения Турции.

В настоящее время "Сирийские демократические силы", основу которых составляют курды, ведут операцию по окружению "столицы" ИГ в Сирии — Ракки. До вчерашнего дня США и их союзники оказывали авиационную поддержку этим силам и помощь в разведке и военной подготовке.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.