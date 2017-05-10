Италия до 30 мая возобновит внутренний контроль на границах Шенгена

РИМ, 10 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Италия на 20 дней восстановит пограничный контроль на внутренних границах с государствами Шенгенского соглашения в преддверии саммита на Сицилии, который станет апофеозом председательства страны в "большой семерке".

"Контроль на итальянских границах будет временно возобновлен с 10 по 30 мая. Меры приняты министерством внутренних дел страны в целях обеспечения необходимого уровня безопасности в связи с проведением саммита G7 в Таормине 26-27 мая", — говорится в сообщении полиции Италии.

В нем также отмечается, что итальянское правительство приняло решение не позволить личностям, несущим потенциальную угрозу общественному порядку и безопасности, въезжать и покидать территорию страны.

Несмотря на то, что до саммита на Сицилии остается больше двух недель, усиление контроля на наземных, воздушных и морских пунктах пропуска уже начиная со среды связано с другим мероприятием в рамках G7: с 11 по 13 мая в Бари состоится встреча министров финансов и глав центробанков семи крупнейших экономик мира.

Эти "экстраординарные меры", полагают итальянские власти, дадут возможность надлежащим образом провести встречу глав государств в нынешней "хрупкой международной обстановке".

Помимо усиления пограничного контроля и ожидаемого закрытия воздушного пространства над Таорминой, правительство Италии приняло решение временно увеличить на 2,9 тысячи человек штат подразделений вооруженных сил, занимающихся борьбой с преступностью и терроризмом. Таким образом, в мае их численность составит почти 10 тысяч военнослужащих.

О возобновлении погранконтроля внутри Италии россиян уже предупредил МИД РФ. Ведомство рекомендует гражданам РФ, намеревающимся посетить Италию в период с 10 по 31 мая, учесть данные обстоятельства при планировании поездки в эту страну.