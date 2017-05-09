Апелляционный суд в Нидерландах не признал решения о банкротстве ЮКОС

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама постановил, что решение арбитражного суда Москвы 2006 года, по которому компания ЮКОС была объявлена банкротом, не может быть признано в правовой системе Нидерландов, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Арбитражный суд Москвы в 2004-2005 годах взыскал с ЮКОС в общей сложности более 300 миллиардов рублей задолженности по уплате налогов за 2000-2004 годы, а летом 2006 года нефтяная компания была признана банкротом. В 2007 году победителем аукциона по продаже акций компании Yukos Finance B.V. (зарегистрированной в Голландии дочерней структуры признанного банкротом ЮКОС) стало ООО "Промнефтьстрой".

Новое постановление суда в Амстердаме гласит, что конкурсный управляющий ЮКОС не мог в соответствии с голландским законодательством оформить перехода права собственности на акции Yukos Finance B.V.

Данное решение суда приветственно было принято группой, представлявшей бывших акционеров ЮКОС.

Третейский суд Гааги обязал Россию в 2014 году выплатить компаниям, аффилированным с бывшими акционерами ЮКОС, почти 50 миллиардов долларов. Россия оспорила это решение, и в апреле 2016 года Окружной суд в Гааге признал его недействительным.