Почти 50 тысяч мигрантов прибыли в Европу по Средиземному морю в этом году

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Международная организация по миграции (IOM) сообщила во вторник, что общее число мигрантов, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2017 года, составило более 49 тысяч человек.

В конце апреля IOM сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 43 тысяч беженцев, причем уже более 1,3 тысячи человек погибли или пропали без вести при попытках пересечь Средиземное море с начала года.

Как сообщила IOM, с начала текущего года более 41 тысячи мигрантов прибыли в Италию, более пяти тысяч в Грецию и почти 2,5 тысячи в Испанию. Из них 1 309 погибли или пропали без вести.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.