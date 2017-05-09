Министр торговли США: обещанный Трампом рост ВВП недостижим в этом году

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что обещанный президентом Дональдом Трампом рост ВВП страны в 3% недостижим в текущем году, сообщило агентство Рейтер.

Трехпроцентного роста "точно нельзя достичь в текущем году", сказал Росс в интервью агентству. По его словам, конгресс, который утверждает назначенцев Трампа и отвечает за финансирование бюджета, действует слишком медленно.

Для ускорения экономического роста требуется, чтобы задуманные Трампом снижение налогов и вложения в инфраструктурные проекты действовали как минимум несколько месяцев, сказал Росс.

МВФ прогнозирует в 2017 году экономический рост в США в 1,9%.