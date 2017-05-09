Тысячи белорусов приняли участие в праздновании Дня Победы

23:2309.05.2017
(обновлено: 23:24 09.05.2017)
7340
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Тысячи белорусов приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, венок к монументу Победы в Минске возложил и глава государства Александр Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник у Вечного огня на площади Победы в Минске прошла торжественная церемония возложения цветов и венков в рамках акции "Беларусь помнит". В присутствии тысяч белорусов – ветеранов, представителей общественных объединений, молодежных организаций, трудовых коллективов, горожан и гостей белорусской столицы – к монументу Победы легли венки и цветы от главы государства, правительства, обеих палат белорусского парламента, госорганов, представителей дипломатического корпуса.
Память погибших в годы войны почтили минутой молчания. Затем торжественным маршем перед собравшимися прошла сводная рота и оркестр почетного караула военной комендатуры вооруженных сил страны и состоялось праздничное театрализованное шествие. Многие белорусы пришли на площадь Победы с портретами родственников-фронтовиков, в том числе участники акции "Бессмертный полк", которые ранее прошли по центральному проспекту города.
Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.
Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.
В этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.
Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
Участники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
Акция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
Участники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.
Участники акции "Бессмертный полк" в Минске.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкС декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
© РИА Новости . Иван БулатовВ этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
В этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
В Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.
Во Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.
В Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.
Памятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.
Участники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.
В Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".
© РИА Новости . Олеся Потапова Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
Многотысячный митинг прошел и в Бресте. Ранее состоялось шествие из центра города к Брестской крепости, в котором шли в том числе, по предварительным данным, порядка 6-7 тысяч участников акции "Бессмертный полк". Порядка 1,5 тысячи человек приняли участие в Гродно в шествии с портретами участников и героев великой Отечественной войны, они позднее присоединились к более масштабной общегородской акции по случаю Дня Победы.
Около 5 тысяч человек приняли участие в "Параде победителей" в Гомеле, жители этого белорусского города также принесли с собой портреты своих дедов и прадедов, участвовавших в войне. Отдали дань памяти погибшим в годы войны в Могилеве и Витебске, где также прошли многотысячные торжественные шествия, среди участников которых — сотни людей, присоединившихся к движению "Бессмертный полк".
После торжественных мероприятий празднование Дня Победы в Белоруссии продолжилось культурно-развлекательными программами для разных возрастов, концертами, тематическими музейными и фотоэкспозициями, флэшмобами. Организована выездная торговля и ярмарки, театрализованные представления и реконструкции боев Великой Отечественной войны. Вечером во всех областных центрах состоится праздничный салют.
"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Акция "Бессмертный полк" за рубежом