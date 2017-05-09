Тысячи белорусов приняли участие в праздновании Дня Победы

МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Тысячи белорусов приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, венок к монументу Победы в Минске возложил и глава государства Александр Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник у Вечного огня на площади Победы в Минске прошла торжественная церемония возложения цветов и венков в рамках акции "Беларусь помнит". В присутствии тысяч белорусов – ветеранов, представителей общественных объединений, молодежных организаций, трудовых коллективов, горожан и гостей белорусской столицы – к монументу Победы легли венки и цветы от главы государства, правительства, обеих палат белорусского парламента, госорганов, представителей дипломатического корпуса.

Память погибших в годы войны почтили минутой молчания. Затем торжественным маршем перед собравшимися прошла сводная рота и оркестр почетного караула военной комендатуры вооруженных сил страны и состоялось праздничное театрализованное шествие. Многие белорусы пришли на площадь Победы с портретами родственников-фронтовиков, в том числе участники акции "Бессмертный полк", которые ранее прошли по центральному проспекту города.

Многотысячный митинг прошел и в Бресте. Ранее состоялось шествие из центра города к Брестской крепости, в котором шли в том числе, по предварительным данным, порядка 6-7 тысяч участников акции "Бессмертный полк". Порядка 1,5 тысячи человек приняли участие в Гродно в шествии с портретами участников и героев великой Отечественной войны, они позднее присоединились к более масштабной общегородской акции по случаю Дня Победы.

Около 5 тысяч человек приняли участие в "Параде победителей" в Гомеле, жители этого белорусского города также принесли с собой портреты своих дедов и прадедов, участвовавших в войне. Отдали дань памяти погибшим в годы войны в Могилеве и Витебске, где также прошли многотысячные торжественные шествия, среди участников которых — сотни людей, присоединившихся к движению "Бессмертный полк".

После торжественных мероприятий празднование Дня Победы в Белоруссии продолжилось культурно-развлекательными программами для разных возрастов, концертами, тематическими музейными и фотоэкспозициями, флэшмобами. Организована выездная торговля и ярмарки, театрализованные представления и реконструкции боев Великой Отечественной войны. Вечером во всех областных центрах состоится праздничный салют.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

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