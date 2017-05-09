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В мире

В ГД надеются, что новый президент Южной Кореи выстроит отношения с КНДР

23:0009.05.2017
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© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы России. Архивное фотоЗдание Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа надеется, что одерживающий победу на президентских выборах в Южной Корее демократ Мун Чжэ Ин сможет выстроить конструктивные отношения с КНДР и не сомневается, что Россия наладит с новым президентом нормальные рабочие отношения, заявил РИА Новости депутат.

Завершение выборов в Южной Корее
© РИА Новости . Захарченко Иван Станиславович
Мун Чжэ Ин назвал свою победу на президентских выборах заслугой народа

Согласно опубликованным после закрытия избирательных участков данным exit-polls, Мун Чжэ Ин завоевал поддержку 41,1% избирателей, Хон Чжун Пхё поддержали 23,3%, а претендента на президентский пост Ан Чхоль Су — 21,8% электората. Подсчет 15,7% голосов по итогам выборов подтверждает лидирующие позиции Мун Чжэ Ина от Демократической партии, передает информационное агентство Рёнхап, по данным которого этот кандидат получает 38,4% электората в свою поддержку.

"Интересно, что Мун Чжэ Ин в своей предвыборной кампании высказывался за налаживание контактов. И если он сумеет выстроить отношения с Северной Кореей, то это будет один из главнейших шагов урегулирования проблемы, которая существует сегодня на корейском полуострове", — сказал Чепа агентству.

Кандидат от демократов на президентских выборах в Южной Корее Мун Чжэ Ин
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Подсчет 15,7% голосов в Южной Корее подтверждает победу Мун Чжэ Ина
Он подчеркнул, что только договорённости между лидерами стран смогут дать положительный эффект в вопросе урегулирования отношений двух стран. "Когда сегодня некоторые, в первую очередь американцы, пытаются бряцать оружием – это путь в никуда. Он не даст никаких результатов. Только договорённости, вплоть до каких-то гарантий для руководства страны. И самое главное, если одни и те же народы – корейцы сумеют договориться о сотрудничестве между собой", — сказал депутат.

Он подчеркнул, что в своё время народы были разделены искусственно. "Как хотелось бы верить, что такое сближение произойдёт, и один из очагов напряженности в мире угаснет", — отметил парламентарий.

Чепа сказал, что Россия готова выстраивать отношения со всеми, если эти отношения не будут идти вразрез с интересами нашей страны.

"Я абсолютно уверен, что мы сумеем выстроить с Мун Чжэ Ином нормальные рабочие отношения, которые будут способствовать интересам нашего мирного соседского сосуществования", — заключил зампред думского комитета.

Новый президент Южной Кореи вступит в должность 10 мая — сразу после подтверждения ЦИК его победы на выборах. Нового главу государства выбирали досрочно вместо отстраненной от власти два месяца назад бывшей главы государства Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал. Ей был объявлен импичмент, а затем последовал ее арест и предъявление целого ряда обвинений, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

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