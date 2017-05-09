Белый дом подтвердил, что у Трампа нет ни бизнеса, ни связей с Россией

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп не возражает против расследования его деловых связей с Россией, поскольку не имеет с ней ни бизнеса, не контактов, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

На брифинге журналисты поинтересовались готовностью Белого дома сотрудничать с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который заявил о необходимости провести расследование деловых связей Трампа с РФ.

"Безусловно, президент знает о сделанном сегодня предложении сенатора Грэма. И у него все отлично по этому поводу. У него нет бизнеса в России, у него нет связей с Россией, так что он приветствует это расследование", — сказал Спайсер.

Представитель Белого дома отметил, что глава государства уже попросил "крупную юридическую фирму в Вашингтоне направить заказное письмо сенатору Грэму по поводу того, что у него нет связей с Россией", — отметил Спайсер.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны и никаких фактов приведено не было.