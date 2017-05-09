Санкции ЕС против России поощряют безнаказанность Киева, считает Ильичев

ООН, 9 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Ставка Европейского Союза на антироссийские санкции в контексте ситуации на Украине только придаст Киеву чувство безнаказанности и безответственности, заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев.

На заседании Совета Безопасности ООН по взаимодействию ООН и ЕС Ильичев вновь подчеркнул безальтернативность урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на основе минского "комплекса мер" и необходимость выполнения политических аспектов договоренностей. Речь идет о предоставлении Донбассу особого статуса, амнистии его жителям, разведении сторон и гуманитарном разминировании территории.

"Все это невозможно без развития прямого диалога с Донецком и Луганском. Начать же реализацию политических аспектов может только Киев, а там упорно блокируют этот процесс. Пока же у Брюсселя сохраняется противоречащая логике ставка на антироссийские санкции, что лишь способствует формированию у властей Украины чувства безнаказанности и безответственности", — сказал Ильичев.

В 72-ю годовщину окончания Второй мировой войны Ильичев напомнил о традиционной инициативе России — внесении проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, поддерживать которую ЕС "принципиально отказывается".

"Нельзя игнорировать остроту проблемы неонацизма в странах, которым Брюссель покровительствует, в том числе в Прибалтике и на Украине. Тем более недопустимо играть с этим огнем ради сиюминутных политических целей. Этот урок Европа должна была выучить", — заявил Ильичев.