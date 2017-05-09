По центру Лондона прошел "Бессмертный полк"

ЛОНДОН, 9 мая – РИА Новости. Памятная акция "Бессмертный полк" в Лондоне стала особенно многочисленной, с портретами родственников и близких, погибших на войне, люди прошли во вторник через весь центр города — от Трафальгарской площади до здания парламента, передает корреспондент РИА Новости.

День Победы в Лондоне во вторник отметили во всех отношениях масштабно — вначале памятной акцией у здания Имперского военного музея, затем шествием по центральным улицам столицы. У здания Имперского военного музея находится Советский военный мемориал, к подножию мемориала представители общественных делегаций и отдельные граждане принесли венки и цветы, мероприятие ежегодно проводит фонд "Советский мемориал" (Soviet Memorial Trust Fund). Собравшимся раздавали "георгиевские ленточки", а после окончания торжественной части предложили "фронтовые сто грамм", с речью к собравшимся обратился посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"Бессмертный полк" состоялся пару часов спустя. К акции организаторы готовились заблаговременно, снабжая участников инструкциями по изготовлению плакатов с портретами родственников и указаниями о том, как следует себя вести. Девятое мая в Великобритании – это рабочий день, шествие было санкционировано не по проезжей части, а по тротуарам, поэтому организаторам пришлось сделать все необходимое, чтобы обеспечить порядок с тем, чтобы получить разрешение на проведение акции и в следующем году.

Впервые "Бессмертный полк" в Лондоне прошел 9 мая прошлого года. Как и в прошлом году, так и в этом к участии в ней приглашался каждый желающий – по желанию можно было на листе А4 распечатать фотографию фронтовика из своей семьи и, укрепив ее на специальной дощечке, встать в ряды участников шествия.

В этот раз среди участников было много молодежи и людей с детьми, с георгиевскими ленточками на лацканах пиджаков и курток они несли транспаранты, цветы и флаги, пели песни военных лет. Сама акция прошла в этом году не только в Лондоне, но и в других городах — Кардиффе, Манчестере, Дерби и Мансфилде.