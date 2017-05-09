По центру Лондона прошел "Бессмертный полк"
21:3909.05.2017
(обновлено: 21:58 09.05.2017)
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ЛОНДОН, 9 мая – РИА Новости. Памятная акция "Бессмертный полк" в Лондоне стала особенно многочисленной, с портретами родственников и близких, погибших на войне, люди прошли во вторник через весь центр города — от Трафальгарской площади до здания парламента, передает корреспондент РИА Новости.
День Победы в Лондоне во вторник отметили во всех отношениях масштабно — вначале памятной акцией у здания Имперского военного музея, затем шествием по центральным улицам столицы. У здания Имперского военного музея находится Советский военный мемориал, к подножию мемориала представители общественных делегаций и отдельные граждане принесли венки и цветы, мероприятие ежегодно проводит фонд "Советский мемориал" (Soviet Memorial Trust Fund). Собравшимся раздавали "георгиевские ленточки", а после окончания торжественной части предложили "фронтовые сто грамм", с речью к собравшимся обратился посол России в Великобритании Александр Яковенко.
"Бессмертный полк" состоялся пару часов спустя. К акции организаторы готовились заблаговременно, снабжая участников инструкциями по изготовлению плакатов с портретами родственников и указаниями о том, как следует себя вести. Девятое мая в Великобритании – это рабочий день, шествие было санкционировано не по проезжей части, а по тротуарам, поэтому организаторам пришлось сделать все необходимое, чтобы обеспечить порядок с тем, чтобы получить разрешение на проведение акции и в следующем году.
Впервые "Бессмертный полк" в Лондоне прошел 9 мая прошлого года. Как и в прошлом году, так и в этом к участии в ней приглашался каждый желающий – по желанию можно было на листе А4 распечатать фотографию фронтовика из своей семьи и, укрепив ее на специальной дощечке, встать в ряды участников шествия.
В этот раз среди участников было много молодежи и людей с детьми, с георгиевскими ленточками на лацканах пиджаков и курток они несли транспаранты, цветы и флаги, пели песни военных лет. Сама акция прошла в этом году не только в Лондоне, но и в других городах — Кардиффе, Манчестере, Дерби и Мансфилде.
Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.
Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.
В этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.
Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
Участники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
Акция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
Участники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.
Участники акции "Бессмертный полк" в Минске.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкС декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
© РИА Новости . Иван БулатовВ этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
В этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
В Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.
Во Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.
В Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.
Памятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.
Участники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.
В Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".
© РИА Новости . Олеся Потапова Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.