В США подали в суд на администрацию Трампа за ракетный удар по Сирии

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Надзорная организация Protect Democracy обратилась в суд, чтобы выяснить, чем руководствовались в администрации Трампа, принимая решение об ударе крылатыми ракетами по Сирии, пишет New York Times.

Руководство организации, в котором числятся бывшие юристы администрации Обамы, намерено через суд обязать администрацию Трампа раскрыть, на каких законных основаниях было принято решение атаковать крылатыми ракетами "Томагавк" сирийскую авиабазу Шайрат 6 апреля 2017 года, говорится в статье.

Несмотря на то, что решение Трампа нанести удар по Сирии приветствовали как многие демократы, так и республиканцы, администрация президента за месяц, прошедший после атаки, не представила каких-либо обоснований законности подобной меры. Действия Белого дома не санкционировал ни Совбез ООН, ни конгресс США, напоминает New York Times.

"Мы все должны согласиться с тем, что в нашей конституционной демократии возможности исполнительной власти атаковать другую страну ограничены законом", — цитирует издание директора Protect Democracy по правовым вопросам и бывшего юриста администрации Обамы Джастина Флоренса. Истцы требуют предоставить электронные письма, докладные записки и прочие внутренние документы администрации, касающихся полномочий Трампа отдать приказ о ракетном ударе.

В ночь на 6 апреля 2017 года Дональд Трамп приказал ВМС США нанести удар крылатыми ракетами "Томагавк" по авиабазе Шайрат в Сирии. Поводом для атаки стало применение химического оружия в провинции Идлиб, в котором США бездоказательно обвинили правительственные силы САР.