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В мире

Как "виртуозы подземных боев" Красной армии накормили израильского министра

20:4509.05.2017
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© AP Photo / Sebastian Scheiner Израильский политик Яир Лапид. Архивное фотоИзраильский политик Яир Лапид. Архивное фото
© AP Photo / Sebastian Scheiner

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая – РИА Новости. Израильский политик Яир Лапид представил переведенную на русский язык книгу о своем покойном отце – мэтре израильской журналистики, министре и вице-премьере Йосефе Лапиде, которого в детстве спас от гибели советский самолет-разведчик, а "виртуозы подземных боев" из Красной армии накормили хлебом и "самым вкусным луком в его жизни".

Лапид-младший, регулярно возглавляющий рейтинги тех, кого израильтяне хотели бы видеть своим следующим премьер-министром, называет отца последним, кто, выжив в Холокосте, заседал в парламенте и правительстве, тем, после кого "в этих креслах из оленьей кожи уже не будет сидеть ни один человек, хранящий в памяти самое страшное событие в истории человечества".

Йосеф Лапид, мальчик из будапештского гетто, потерял почти всю родню в немецких концлагерях и сам не раз бывал на грани гибели. Однажды его вместе с матерью гнали в колонне евреев на Дунай, чтобы расстрелять на речном льду.

"Эти "марши смерти" уходили каждый день и только в одну сторону. Когда мы дошли до моста, над нами появился советский самолет-разведчик. На какой-то момент колонна замерла в беспорядке. Охранники-нацисты заметались в поисках укрытия, стреляя вверх из своих шмайссеров", — повествует книга, которую Лапид-младший написал от имени отца. Этого замешательства оказалось достаточно, чтобы мальчик и его мать укрылись в общественном туалете. Колонна пошла дальше, и получасом позже никого из шедших в ней уже не было в живых.

О красноармейцах, которые в конце 1944 — начале 1945 годов штурмовали венгерскую столицу, Лапид вспоминает как о "виртуозах подземных боев".

"Мы знали, что русские обычно появлялись из-под земли: под Будапештом есть целый подземный город. Дома соединены между собой как паутиной системой туннелей и пещер под узкими улочками… Русские прекрасно использовали эту извилистую систему и имели привычку вдруг возникать из-под земли, как кроты в своей форме цвета хаки, стрелять во все стороны и снова исчезать", — говорится в книге "Мои посмертные воспоминания".

Однажды эти "покрытые пылью и копотью" солдаты появились в подвале дома, где жил Йосеф и его мать. "Один из солдат порылся в сумке и дал мне буханку хлеба и несколько луковиц. Я поел впервые за несколько дней. Это был самый вкусный лук в моей жизни. Нас освободили. Моя война закончилась", — написал сын от лица отца, по крупицам собрав его воспоминания.

"С того дня и до своего самого последнего мой отец любил русских людей, любил русский язык, любил русскую культуру", — рассказал Яир Лапид на презентации книги.

После войны его отец переехал в Израиль, где стал журналистом, издателем, драматургом, руководил управлением теле- и радиовещания, избрался в парламент от антиклерикальной партии "Шинуй", вошел в правительство в качестве министра юстиции и вице-премьера. В последние годы жизни он был председателем иерусалимского комплекса "Яд ва-Шем" — крупнейшего в мире мемориала жертв Холокоста и изучения его истории. Корреспондент РИА Новости наблюдал, как в 2007-м, меньше, чем за год до своей смерти, тяжело болевший Лапид вступил в полемику с тогдашним президентом Украины Виктором Ющенко по поводу героизации украинских националистов, сотрудничавших с нацистами и участвовавших в их преступлениях.

Его сын, Яир Лапид, экс-министр финансов Израиля, депутат Кнессета и лидер крупной оппозиционной партии "Еш Атид", во вторник поздравил соотечественников с Днем Победы.

"Солдаты Красной армии спасли мир. Ветераны, которых мы видим сегодня, спасли мир от страшного чудовища. Они спасли не только Израиль, не только еврейский народ. Весь мир обязан им победой. Сегодня, 9 мая, в День Победы, у нас есть возможность склонить перед ними головы и поблагодарить. Спасибо, что спасли нас", — сказал политик.

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